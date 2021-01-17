Снегопад принес в Москву пятую часть месячной нормы осадков

Снегопад, который обрушился на Москву, к вечеру субботы, 16 января, принес до 9 мм осадков. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как она рассказала РИА Новости, это составляет около 20% месячной нормы. Больше всего осадков (9 мм) было зафиксировано на ВДНХ. В районе Тушино - 7 мм, в центре Москвы - 8 мм.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о сильном похолодании в России. По словам Романа Вильфанда, до 20 января на большей части Центрального федерального округа температура будет ниже нормы на 6-12 градусов.