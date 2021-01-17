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NASA провело огневые испытания ракетных двигателей для полетов к Луне: видео

Тамара Астапенкова
04:49 17.01.2021
Четыре ракетных двигателя были установлены на специальную массивную опору и проработали чуть более минуты.
© Видео: NASA, Twitter © Фото: NASA twitter
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Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провели 16 января в штате Миссисипи огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System, предназначенной для полетов на Луну и к Марсу. Трансляция велась в Twitter NASA.

Четыре ракетных двигателя были установлены на специальную массивную опору. Они проработали чуть более минуты. Изначально планировалось, что испытания продлятся около 8 минут.

В NASA не объяснили, почему было сокращено время тестов. Специалисты отметили, что получили значительный объем информации о двигателях и «изучают данные относительно раннего отключения двигателя».

В сентябре 2020 года в NASA был представлен график космических полетов в рамках реализации программы возвращения США на Луну Artemis. Первый беспилотный полет запланирован в 2021 году в рамках миссии «Artemis-1». Люди отправятся к Луне в 2023 году. И в 2024 году запланировано полное возвращение человека на спутник Земли.

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