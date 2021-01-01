В России зданиям начнут присваивать категории пожарного риска

Каждый объект в России получит свою категорию пожарного риска. Это новшество вступает в силу с начала нового года. Это должно упростить противопожарные проверки и подготовку к ним зданий, складов и офисов.

«Присвоение категории пожарного риска индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года поможет снизить нагрузку на штат инспекторов и облегчит подготовку к проверкам собственников зданий», - заявил в беседе с РИА Новости эксперт по противопожарной безопасности Александр Подгрушный.

В минувшем году сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям провели 500 различных проверок соблюдения законодательства в части противопожарной безопасности. По итогам проверок выявлены 1400 нарушений.