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В России зданиям начнут присваивать категории пожарного риска

Ян Брацкий
07:44 01.01.2021
Это должно упростить подготовку пожарных инспекторов к проверочным мероприятиям.
В России зданиям начнут присваивать категории пожарного риска
© Фото: mchs.gov.ru

Каждый объект в России получит свою категорию пожарного риска. Это новшество вступает в силу с начала нового года. Это должно упростить противопожарные проверки и подготовку к ним зданий, складов и офисов.

«Присвоение категории пожарного риска индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года поможет снизить нагрузку на штат инспекторов и облегчит подготовку к проверкам собственников зданий», - заявил в беседе с РИА Новости эксперт по противопожарной безопасности Александр Подгрушный.

В минувшем году сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям провели 500 различных проверок соблюдения законодательства в части противопожарной безопасности. По итогам проверок выявлены 1400 нарушений.

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