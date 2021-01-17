Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вирусологи оценили риски заражения коронавирусом во время крещенских купаний

Иван Линдеманн
05:03 17.01.2021
Возле купели при несоблюдении людьми социальной дистанции может быть активирована цепочка передачи вируса.
Вирусологи оценили риски заражения коронавирусом во время крещенских купаний
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Шансы подхватить коронавирус при купании в проруби на Крещение минимальны, однако есть вероятность заболеть во время подготовки к ритуалу, то есть в специальных помещениях для переодевания. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения», - уточнил вирусолог в беседе с РБК.

Более радикальное мнение высказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она заявила, что возле купели при несоблюдении людьми социальной дистанции может быть активирована цепочка передачи вируса.

«В этот период, когда люди купаются, резкое стрессовое воздействие на иммунитет может привести к окну дополнительных возможностей для заражения», - сказала она.

Также вирусолог добавила, что людям с хроническими болезнями ни в коем случае нельзя переохлаждаться.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как подготовиться к купанию в проруби и что делать после погружения в воду.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:49 В стране и мире
Видео
NASA провело огневые испытания ракетных двигателей для полетов к Луне: видео
04:06 В стране и мире
СМИ: ФБР изучает причастность иностранцев к штурму Капитолия
02:14 В стране и мире
Названы дата и место проведения саммита стран G7
00:37 В стране и мире
Названы дата и место прощания с Борисом Грачевским
00:09 Спорт
Нурмагомедов примет решение о возобновлении карьеры после боя с Порье и Макгрегором
Популярное
Популярное
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Видео
Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.