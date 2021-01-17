Вирусологи оценили риски заражения коронавирусом во время крещенских купаний

Шансы подхватить коронавирус при купании в проруби на Крещение минимальны, однако есть вероятность заболеть во время подготовки к ритуалу, то есть в специальных помещениях для переодевания. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения», - уточнил вирусолог в беседе с РБК.

Более радикальное мнение высказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она заявила, что возле купели при несоблюдении людьми социальной дистанции может быть активирована цепочка передачи вируса.

«В этот период, когда люди купаются, резкое стрессовое воздействие на иммунитет может привести к окну дополнительных возможностей для заражения», - сказала она.

Также вирусолог добавила, что людям с хроническими болезнями ни в коем случае нельзя переохлаждаться.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как подготовиться к купанию в проруби и что делать после погружения в воду.