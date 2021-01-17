«Аномально холодная»: в Гидрометцентре предупредили о значительном похолодании в России

В Ближайшие дни на больше части России ожидается значительное похолодание. На европейской территории РФ температура будет ниже нормы на 15 градусов, на азиатской – на 18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, до 20 января на большей части Центрального федерального округа температура будет ниже нормы на 6-12 градусов. Минимальные температуры составят от минус 20 до минус 30 градусов. На большей части Приволжского федерального округа ожидаются минус 20 – 30 градусов, а местами и минус 32 градуса, что ниже нормы на 6 – 12 градусов.

Роман Вильфанд добавил, что в Гидрометцентре выпустили предупреждение об опасном явлении погоды, которое называется «аномально холодная».

«Северо-Западный федеральный округ, в нем Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Псковская области. Аномалии температуры - на 7 - 15 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до середины недели минус 23 - 36 градусов мороза», - приводит РИА Новости слова метеоролога.

Аномальные холода ожидаются и в Южном федеральном округе, где минимальные значения составят от минус 15 до минус 21 градуса. В Северо-Кавказском федеральном округе ожидается до минус 10, что ниже нормы на 6 - 12 градусов.

«На Урале Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа на 8 - 17 градусов ниже нормы, температура от минус 30 до минус 42. Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион. Там температуры минус 40 - 53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов», - рассказал Вильфанд.

В Иркутской области ожидается до минус 51 градуса, что ниже норма на 10 – 20 градусов. По прогнозам, в Якутии - до минус 56 градусов, в Хабаровском крае – 45 - 50 градусов мороза, на Чукотке до минус 51 градуса.