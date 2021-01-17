Более 200 мест организовано в Подмосковье для крещенских купаний
Возле всех купелей будут дежурить спасатели со спецтехникой, медики и представители МВД.
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В Московской области в этом году для крещенских купаний организовано 220 мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Отмечается, что самое большое количество прорубей сделано в Солнечногорском, Наро-Фоминском, Раменском и Богородском городских округах.
Возле всех купелей будут дежурить спасатели со спецтехникой, медики и представители МВД. Всего около 2000 человек и более 700 единиц техники.
Кроме того, инспекторами государственного пожарного надзора взяты на учет места проведения праздничных богослужений.
Крещение православные христиане отмечают 19 января. Этот праздник считается одним из самых древних и важных.
Ранее в Роспотребнадзоре россиянам, которые хотят погрузиться в прорубь, дали советы, как не получить переохлаждение.