Более 200 мест организовано в Подмосковье для крещенских купаний

В Московской области в этом году для крещенских купаний организовано 220 мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Отмечается, что самое большое количество прорубей сделано в Солнечногорском, Наро-Фоминском, Раменском и Богородском городских округах.

Возле всех купелей будут дежурить спасатели со спецтехникой, медики и представители МВД. Всего около 2000 человек и более 700 единиц техники.

Кроме того, инспекторами государственного пожарного надзора взяты на учет места проведения праздничных богослужений.

Крещение православные христиане отмечают 19 января. Этот праздник считается одним из самых древних и важных.

Ранее в Роспотребнадзоре россиянам, которые хотят погрузиться в прорубь, дали советы, как не получить переохлаждение.