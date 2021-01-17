В Роскачестве рассказали, в каких случаях опасно заряжать смартфон

В Роскачестве перечислили случаи, при которых опасно заряжать смартфон. Как рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко, к основному из них относится вздутие батареи.

Еще один случай - если существуют проблемы с зарядкой. Например, гаджет перестал заряжаться или стал разряжаться быстрее. Эксперт посоветовал сначала проверить статистику потребляемой энергии в настройках.

«Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения», - сказал Кузьменко агентству «Прайм».

Если после настроек телефон все равно не держит зарядку, то, скорее всего, причина заключается в износе или повреждении батареи. Это могло произойти, например, при падении смартфона. Также проблемы с аккумулятором могут возникнуть, если гаджетом не пользовались долгое время или заряжали некачественным устройством.