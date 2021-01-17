Молоковоз столкнулся с микроавтобусом под Архангельском: есть погибший

На автодороге М-8 в 51 километре от Архангельска произошло столкновения молоковоза и микроавтобуса. В результате ДТП пять человек пострадали, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По прибытии на место сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части им. Героя Советского Союза В. М. Петрова было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Ford Transit и автоцистерны молоковоза. В автомобиле Ford Transit находилось шесть человек, один из них погиб на месте» - говорится в сообщении пресс-службы.

В управлении отметили, что водитель молоковоза не пострадал. Все участники аварии были осмотрены медиками на месте, двое из них госпитализированы. О причинах ДТП не сообщается, движение по трассе не перекрыто.