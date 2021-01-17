Помпео оценил вклад администрации США при Трампе в мировую безопасность
Госсекретарь выразил надежду на продолжение взятого политического курса администрацией нового президента.
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Уходящая по итогам президентских выборов в Соединенных Штатах администрация страны сделала мир безопаснее за время нахождения Дональда Трампа на посту главы государства. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.
В интервью телеканалу Bloomberg политик выразил надежду на то, что курс, сформированный за последние четыре года действующей администрацией, будет продолжен в будущем.
Ранее Помпео сообщил о введении американскими властями новых ограничительных мер в отношении ряда китайских официальных лиц и руководителей госкомпаний КНР. Ограничения коснутся взаимодействия между странами в области визового режима.