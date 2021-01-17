В Москве спасли провалившегося под лед мужчину

В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщили о спасении москвича, который провалился под лед у причала Парка имени Горького.

По данным РИА Новости, вахтенный наблюдатель заметил, как мужчина спустился на лед Москвы-реки и попытался перейти к противоположному берегу, но провалился в воду. Наблюдатель объявил тревогу и вызвал спасательную службу.

«В 50 метрах от берега спасатели вытащили из полыньи мужчину и доставили на поисково-спасательную станцию "Крымский мост". Пострадавшему оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем» - сообщили в пресс-службе.

Мужчину осмотрела бригада скорой помощи. Он был госпитализирован в больницу.