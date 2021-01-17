В Дагестане восстановлено прерванное ветром энергоснабжение

В трех районах Дагестана восстановлено энергоснабжение, которое было нарушено из-за сильного ветра и отключения воздушной линии электропередачи Шамильское – Анцух. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

«К 00.50 московского времени, 17 января, энергетики “Россети Северный Кавказ”-“Дагэнерго” полностью восстановили нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение части потребителей Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов Дагестана», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дагестане без света остались более 32 тысяч человек, проживающих в трех районах. В республике из-за неблагоприятных погодных условий мобилизованы 173 бригады, 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.