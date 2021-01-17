В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.

Отмечается, что предупреждение будет действовать до 12.00 19 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в европейскую часть России в начале предстоящей недели придут сильные морозы. При этом синоптик добавил, что уже к пятнице в регионе ожидается потепление, а диапазон температуры в течение седмицы будет больше 30 градусов.