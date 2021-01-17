В стране и мире Анестезиолог рассказал, можно ли умереть от наркоза Ян Брацкий Вероятность умереть под наркозом во время плановой операции составляет один случай к 200 тысячам. © Фото: Stewart Goldstein, globalookpress Читайте нас на: Препараты общей анестезии при профессиональном применении полностью безопасны для пациента. Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы № 52 Александр Калмыков. «Есть такая шутка, что пациент спрашивает: действительно наркоз отнимает пять лет жизни и отдает их анестезиологу? А он отвечает: 140 лет живу, но первый раз слышу», - рассказал Калмыков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Еще более преувеличенными медик назвал страхи некоторых пациентов проснуться посреди операции. По словам Калмыкова, это просто невозможно, так как современное оборудование операционных контролирует глубину анестезии, а также необходимую концентрацию внутривенного или ингаляционного анестетика. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика