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В Конгрессе США заявили о необходимости отказать Трампу в разведбрифингах после ухода с поста президента

Роман Захаров
22:25 17.01.2021
Глава комитета по разведке в палате представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что часть американских международных партнеров по разведке могли начать утаивать информацию, поскольку ее нельзя доверять Дональду Трампу.
В Конгрессе США заявили о необходимости отказать Трампу в разведбрифингах после ухода с поста президента
© Фото: Shawn Thew Keystone Press Agency, Globallookpress
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Администрация Джо Байдена должна лишить действующего президента Соединенных Штатов  Дональда Трампа доступа к разведбрифингам после его ухода с занимаемой должности. Такое мнение высказал руководитель комитета по разведке в палате представителей Конгресса США Адам Шифф.

«Абсолютно ни при каких обстоятельствах для этого президента нельзя больше проводить разведбрифинги. Ни сейчас, ни в дальнейшем. Считаю, что сейчас ему нельзя доверять такую информацию, и точно нельзя будет доверять в будущем», - сказал Шифф в эфире CBS.

Конгрессмен добавил, что, по его мнению, часть международных партнеров по разведке могли начать утаивать информацию, поскольку ее нельзя доверять Трампу, «неспособному защитить источники информации и методы ее сбора».

«От этого уровень нашей безопасности снижается. Мы видели, как этот президент политизировал сферу разведки, что тоже представляет риск для государства», - объяснил глава комитета.

Сейчас в США происходит настоящая травля действующего главы государства и его сторонников. Масла в огонь добавили события, произошедшие 6 января, в день утверждения итогов выборов в США. Тогда сторонники Трампа, недовольные итогами голосования, взяли штурмом Капитолий. Вскоре демократы обвинили главу государства в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей на этой неделе объявила Дональду Трампу импичмент. Чтобы отстранить президента США до окончания срока, импичмент должен утвердить Сенат. 

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