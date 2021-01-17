Десятки вооруженных людей пришли к парламенту штата Мичиган

Полиция и бойцы национальной гвардии подняты по тревоге в штате Мичиган, где десятки протестующих оцепили здание местного парламента. Пришедшие демонстративно держат в руках огнестрельное оружие и выкрикивают политические лозунги, сообщает телеканал MSNBC.

Полицейские выставили оцепление и пока активно не вмешиваются в происходящее. Обстановка у стен парламента спокойная, инцидентов не зафиксировано, передает корреспондент телеканала с места событий. За три дня до инаугурации нового президента США Джо Байдена в стране предприняты беспрецедентные меры безопасности.

В начале января сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа захватили здание Капитолия и устроили внутри погром. Полиция смогла вытеснить демонстрантов только спустя несколько часов. Политические противники Трампа обвинили его в подстрекательстве и на этом начали процедуру импичмента.