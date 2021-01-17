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Жителей европейской части России предупредили о приближении «нервной погоды»

Роман Захаров
21:47 17.01.2021
Диапазон температуры в течение седмицы в Центральной России будет больше 30 градусов.
Жителей европейской части России предупредили о приближении «нервной погоды»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В европейскую часть России в начале предстоящей недели придут сильные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом синоптик добавил, что уже  к пятнице в регионе ожидается потепление, а диапазон температуры в течение седмицы, по его словам, будет больше 30 градусов.

«Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова (советский геофизик, академик - прим. ред.), нервной. Я бы сказал, что очень нервной. Нервозность будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», - приводит ТАСС слова метеоролога.

Вильфанд уточнил, что в первой половине недели жителей этой территории ждут аномальные холода до минус 30 и даже ниже градусов, а уже в пятницу придет оттепель: воздух прогреется до четырех градусов тепла.

По данным специалиста, столбики термометров очень быстро поползут вверх в четверг днем. Уже в ночь на пятницу температура будет около минус 5, по области - до минус 7, а днем в пятницу температурные значения в столичном регионе превысят нулевую отметку. В субботу, 23 января, даже ночью температура не опустится ниже нуля.

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