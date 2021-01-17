Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии

Массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Белоруссии планируется начать в апреле. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

«Я думаю, что это будет примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы - это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, СМИ. Вот мы когда отработаем с этим контингентом, потом начнем работать и по другим группам», - приводит ТАСС его слова.

Власти республики отдают предпочтение российской вакцине, использование которой будет приоритетным, добавил он. Не исключено, что в страну поставят лекарственные препараты из Китая.

Вакцинация добровольцев от COVID-19 в Белоруссии стартовала первого октября. Прививки ставят российской вакциной «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Официальный Минск первым после России зарегистрировал эту вакцину. На начальном этапе планируют привить 200 тысяч человек, а к весне 2021 года количество привитых белорусов должно достичь цифры в 1,2 миллиона человек. Начать самостоятельное производство российской вакцины на своей территории Белоруссия рассчитывает в I квартале 2021 года.

«Думаю: в первом квартале мы должны уже выпустить под белорусским брендом вакцину "Спутник V" совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это "Белмедпрепараты"», - цитирует слова министра Интерфакс-Запад.

Белоруссия подписала контракт на поставку 170 тысяч доз российской вакцины. Сейчас завершены все проверки лекарственного препарата на качество и безопасность. Первыми прививки получают медицинские работники, следом - учителя.