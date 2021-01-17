Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии

Ян Брацкий
21:48 17.01.2021
В числе первых прививаются медицинские работники, следом за ними защиту от коронавируса получат учителя.
Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
Читайте нас на:

Массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Белоруссии планируется начать в апреле. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

«Я думаю, что это будет примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы - это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, СМИ. Вот мы когда отработаем с этим контингентом, потом начнем работать и по другим группам», - приводит ТАСС его слова.

Власти республики отдают предпочтение российской вакцине, использование которой будет приоритетным, добавил он. Не исключено, что в страну поставят лекарственные препараты из Китая.

Вакцинация добровольцев от COVID-19 в Белоруссии стартовала первого октября. Прививки ставят российской вакциной «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Официальный Минск первым после России зарегистрировал эту вакцину. На начальном этапе планируют привить 200 тысяч человек, а к весне 2021 года количество привитых белорусов должно достичь цифры в 1,2 миллиона человек. Начать самостоятельное производство российской вакцины на своей территории Белоруссия рассчитывает в I квартале 2021 года.

«Думаю: в первом квартале мы должны уже выпустить под белорусским брендом вакцину "Спутник V" совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это "Белмедпрепараты"», - цитирует слова министра Интерфакс-Запад.

Белоруссия подписала контракт на поставку 170 тысяч доз российской вакцины. Сейчас завершены все проверки лекарственного препарата на качество и безопасность. Первыми прививки получают медицинские работники, следом - учителя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:20 В стране и мире
Стало известно о состоянии спасенных с затонувшего у берегов Турции сухогруза моряков
20:36 В стране и мире
Видео
Пропавшую в Южно-Сахалинске девочку нашли в колодце
19:08 В стране и мире
Захарова рассказала о просящих российское гражданство сторонниках Трампа
16:58 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что выход России из ДОН не является демонстрацией для будущей администрации Белого дома
16:51 В стране и мире
Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
Популярное
Популярное
Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса
Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.