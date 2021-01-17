Стало известно о состоянии спасенных с затонувшего у берегов Турции сухогруза моряков

У берегов Турции приостановлена операция по поиску и спасению моряков с затонувшего сегодня днем сухогруза «Арвин». В районе бедствия значительно ухудшилась погода. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду, на поверхности воды большие волны. Поиски решено возобновить позже. Турецкие спасатели извлекли из воды шестерых моряков, один из которых россиянин, пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Их состояние удовлетворительное, чувствуют себя хорошо. Из шести спасенных один россиянин. Это старший механик судна», - говорится в сообщении.

Затонувший сухогруз направлялся из Грузии в Болгарию под флагом Палау. На его борту находилась команда из десяти украинцев и двух россиян. К этой минуте известно о четырех погибших.

Возможной причиной крушения судна мог стать сильный шторм. Ранее были опубликованы кадры поисково-спасательной операции в районе крушения судна. Моряков ищут спасательные суда и катера. Кроме того, Минобороны Турции направило фрегат национальных ВМС.