Кредит на свободу: как изменится общество в Китае после запуска системы оценки поведения граждан

Наступивший год принес новость, которая еще пару лет назад была бы похожа на сценарий для фантастического сериала. В Китае с 1 января официально приняли и юридически закрепили так называемую систему социального кредита.

Теперь у каждого гражданина появился стартовый рейтинг в 1000 баллов. Далее каждый поступок, каждое действие человека в обществе анализируется и ему либо добавляют, либо снимают баллы. А дальше, если личный рейтинг растет, то ты становишься образцовым гражданином и получаешь скидки, льготы, низкие ставки по кредиту и прочие приятности от государства.

Рейтинг средний - могут запросто уволить с хорошей государственной должности. Рейтинг низкий – считай получил «черную метку»: не возьмут на работу даже таксистом, не дадут кредит, не продадут билеты в общественный транспорт, и даже могут отказать в аренде велосипеда. С людьми из низшей категории, видимо, не будут даже разговаривать, ибо такое общение - с человеком из «черного списка» - понизит личный статус.

Сейчас китайский журналист Ли Ху вспоминает, как несколько минут в оцепенении стоял перед аппаратом по продаже железнодорожных билетов и не мог понять, почему ему отказано, казалось бы, в обычной поездке в соседнюю провинцию. И лишь начав выяснять причины, узнал, что он попал в «черный список» - после судебного процесса за одну из своих статей. Опубликовал непроверенную информацию, проиграл суд. Но самое страшное, говорит Ли, что отказ в приобретении билета - это только начало всех его бед.

«Когда ты в черном списке, ты не можешь взять кредит, открыть бизнес, купить квартиру и даже отправить детей в частную школу», - объяснил он.

Это небывалый по своему размаху и амбициям проект построения «идеального мира», который в литературе вполне сошел бы за утопию. С помощью цифровых кнута и пряника Китай строит идеальное общество законопослушных, вежливых и надежных во всех отношениях людей. Теперь, все, что происходит в жизни каждого гражданина, подлежит строгому учету и оценке. Разработчики назвали это социальным рейтингом.

«Это подобно тому, как детей учат в школе вести себя. Система социального рейтинга - лучший способ управлять обществом. И тут речь не только о контроле финансовых рисков. Рейтинг поможет восстановить нравственное воспитание людей, привить им честность и научить добропорядочному поведению. Система социального рейтинга позволит решить многие проблему перевоспитания. Поздно влиять на человека, когда уже надо отправлять его в тюрьму. Отрешение от общества не может никого перевоспитать. А вот страх порицания может», - уверен автор идеи системы социального рейтинга Лин Джан Ю.

Больше шести лет власти Китая разрабатывали и отрабатывали все нюансы новой программы. Сотни тысяч камер наружного наблюдения с системой распознавания лиц, сотни мобильных приложений и интернет ресурсов были объединены в единую информационную базу. Платежные системы, социальные, дорожные и коммунальные службы предоставляют всю имеющуюся у них информацию о каждом человеке.

Система социального рейтинга складывается из трех сфер жизни человека. Государственной: это уплата налогов и счетов, погашение кредитов. Общественной: Соблюдение ПДД, соблюдение норм рождаемости, честность в работе и образовании. И третье - поведение в сети: культура общения с пользователями, надежность размещаемой информации и покупки в интернет магазинах. Все эти данные собираются в единую базу.

Специальный алгоритм рассчитывает балл социального рейтинга для каждого человека. Далее, в зависимости от количества баллов, определяется, насколько доступными могут быть самые разные сферы жизни. Например, доступность достойного образования, покупка билетов на самолеты и поезда, размещение в отелях класса люкс.

С первого января этого года у каждого жителя КНР есть присвоенные ему государством базовые тысяча баллов, которые дальше предстоит приумножить или растратить. Образцовым гражданином считается тот, кто набрал больше 1050 баллов. Он попадает в категорию три А. 1000 баллов - это А+. Такому человеку, например, могут дать кредит с пониженным процентом.

Рейтинг ниже 599 - это фактически «черная метка». Невозможно будет даже устроиться на работу.

Ванг Вей - бизнесмен. Теперь уже в прошлом. Так случилось, что недовольный клиент подал на него в суд. Чтобы решить дело миром, судья предложил выплатить клиенту отступную. Ванг Вей отказался и тем самым потерял доверие, как надежный партнер. Теперь он в «черном списке» с самым низким рейтингом.

«Я в "черном списке", так что я не могу купить билеты на поезд или самолет. Как только я пытаюсь это сделать - появляется автоматическое сообщение о том, что у меня слишком низкий рейтинг», - рассказал мужчина о трудностях своей жизни.

Даже общаться с человеком из «черного списка» не рекомендуется, так как и за это могут понизить рейтинг. Впрочем, лишиться баллов можно за все, что угодно. Даже за мелкие бытовые проступки, отследить которые не могут даже самые последние технические средства. И вот тут на помощь властям приходят активные граждане. Чжо Айминь - профессиональный информатор. У нее всегда под рукой блокнот, куда она подробно записывает все, что показалось ей странным или наоборот заслуживающим одобрения.

«Мужчина помог пьяному дойти до дома - это хороший поступок. А вот фермер нецензурно ругался на улице - это плохо», - коротко объяснила профессиональная доносчица, как она оценивает действия своих сограждан.

Контроль проникает даже в частную жизнь. Наказание в виде понижения рейтинга грозит и за недостаточную помощь, например, пожилым родителям. Лишиться жизненно важных баллов можно за не очень активное участие в общественных делах или праздный образ жизни. Низкий рейтинг фактически делает человека изгоем.

В наши дни уже никого не настораживает, что любой сервис в интернете, любое приложение в мобильном телефоне требуют регистрации. И мы, не задумываясь, вводим свои персональные данные, чтобы получить ту или иную услугу.

«Наша культура не позволит такие данные собирать силой. Да и люди на это не согласятся. Но добровольно, я уверен, мы с вами будем делиться огромным количеством данных. И каждый день все, кто находится в интернете, дает на это свое согласие, нажимая клик и ставя галочку на каком-то сайте», - объяснил футуролог, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев.

В России уровень цифровизации окружающего нас пространства один из самых высоких в мире. Цифровые системы уже самостоятельно, практически без участия человека, собирают и анализируют информацию о многих из нас. И происходит это в обычной, повседневной жизни.

Привычный всем каршеринг, например, особые отношения с клиентами использует уже давно. Чтобы показать, как это работает, «Звезда» пригласила троих своих сотрудников. Кто-то из них пользуется каршерингом достаточно часто, кто-то реже. Кто-то проезжает большие расстояния, кто-то нет. У кого-то спокойный стиль вождения, а кто-то, порой, бывает нарушает ПДД. И все это в итоге сказывается при аренде автомобиля. Когда все трое через приложение заказали один и тот же автомобиль, агрегатор показал для каждого разные цены.

При всем очевидном удобстве таких технологий, противников тотального цифрового контроля достаточно много. И главный аргумент у них весьма серьезный. Даже самые совершенные в плане безопасности системы и базы данных могут оказаться в руках преступников или заинтересованных лиц. Есть и чисто моральная сторона вопроса: далеко не многие готовы встраиваться в заранее подготовленную, одинаковую для вех систему.

«Первый нюанс связан с тем, кто у руля. То есть, кто определяет, что человеку плохо, а что хорошо. Как высчитывать эти алгоритмы? Если дать такую игрушку человеку, который проявит неразумную инициативу, он может наломать дров. Второй момент, связан с культурным развитием человека, свобода воли. Мы люди и сами выбираем свою судьбу», - говорит эксперт по информационной безопасности Алексей Дрозд.

Китайский пример, как бы это удивительно не звучало, поддержали на Украине. Инициатива создать некое подобие социального рейтинга в стране с минимальной цифровизацией и зашкаливающей коррупцией вызвала бурю ироничных комментариев. Пользователи соцсетей даже придумали свое название - Зе-баллы. Кто и как будет начислять баллы в стране, где идет гражданская война, сложно представить. И скорее всего это станет еще одним маркером деления общества. Сами украинцы не исключат, что социальный рейтинг в стране может стать еще одним способом обогащения чиновников, а баллы будут покупать за взятки или откупаться от их понижения. Или, например, стать оружием мести за критику или в политической борьбе.

«Эта система, по сути, наказания нелояльных граждан и задабривания лояльных. Хотя как можно быть лояльным честному человеку по отношению к государству, которое работает на олигархов?», - задается вопросом украинский юрист Игорь Токовенко.

Пока во всем мире опыт китайской социально-цифровой революции еще только пытаются изучить и проанализировать, Microsoft готовится шагнуть еще дальше за пределы привычной морали. Недавно компьютерный гигант объявил о создании цифровых копий умерших людей в виде виртуальных собеседников. Разработчики заявляют, что можно будет воссоздать голос, внешний вид и даже характер умершего. В перспективе не исключено и создание роботов, полных копий человека. И в этом смысле эпизод известного сериала о роботах, заменяющих умерших родных и близких, уже не кажется фантастикой.