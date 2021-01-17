В Санкт-Петербурге полыхает овощебаза

Пожарным удалось локализовать крупное возгорание на овощебазе в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Калининском районе на севере города. О пожаре сообщил один из очевидцев, который заметил пламя и клубы дыма, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

«По прибытии подтвержден ранг пожара, горение в двухэтажном здании (бывшая столовая) на втором этаже на площади 400 кв. метров», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В причинах возгорания дознаватели будут разбираться после полной ликвидации пожара и проливки тлеющих конструкций. К этой минуте известно, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.