Пропавшую в Южно-Сахалинске девочку нашли в колодце

Пропавшую в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли живой. Ребенок провалился в открытый канализационных люк, который был присыпан снегом. Поисками пропавшей занимались сотрудники МЧС и волонтеры. Икали девочку восемь часов.

По данным регионального управления МЧС, сейчас малышка находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. После того, как они закончат осмотр, родители смогут забрать ребенка домой.

По данному факту сотрудники полиции начали доследственную проверку. Им предстоит установить виновных в ненадлежащем содержании канализационных коммуникаций.