Умер создатель «стены звука» продюсер Фил Спектор Ян Брацкий В период с 1961 по 1965 годы он спродюсировал 20 хитов, вошедших в чарты топ-40. Всемирно известный музыкальный продюсер Фил Спектор умер в США на 82-м году жизни. Трагедия произошла в калифорнийской тюрьме, где Спектор отбывал наказание за убийство голливудской звезды Ланы Кларксон. Сообщение о кончине продюсера подтвердили в службе исполнения наказаний, сообщает Associated Press. Смерть наступила в местной больнице от естественных причин. Имя Фила Спектора широко известно в музыкальных кругах далеко за пределами США. Он является разработчиком уникальной технологии аранжировки и звукозаписи, которую позже прозвали «стена звука». Поработать с музыкальным гением довелось участникам квартета «Битлз», с которыми он работал над альбомом Let It Be, а также Righteous Brothers и дуэту «Айк и Тина Тернер». Как и многих других представителей шоу-бизнеса, Спектора сгубило пристрастие к алкоголю и наркотикам. В 2009-ом он был осужден на срок от 19 лет до пожизненного заключения за убийство актрисы Ланы Кларксон, которую Спектор застрелил.