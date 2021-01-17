Захарова рассказала о просящих российское гражданство сторонниках Трампа

Политические сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа все чаще обращаются с вопросами о возможности получения российского гражданства. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что это стало итогом репрессивной политики официального Вашингтона в отношении собственных граждан.

«Добро пожаловать в реальность. Самое тревожное, что глубинный кризис, который на сегодняшний день затронул каждого американца, касается страны, у который самый мощный, объемный, самой масштабной военный бюджет....Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Политический кризис в США резко обострился в начале января, когда сторонник Трампа взяли штурмом здание Капитолия. Бунтовщики били окна, ломали мебель и крушили все, что попадалось им под руку. Конгрессмены были вынуждены эвакуироваться из здания под прикрытием полиции, а сам Капитолий несколько часов находился во власти протестующих. Палата Представителей возложила на Дональда Трампа ответственность за происходящее, обвинила его в подстрекательстве к массовым беспорядкам и объявила главе Белого дома импичмент.

Двадцатого января должна состояться инаугурация нового президента США Джо Байдена. Накануне торжественного мероприятия Вашингтон находится на осадном положении. Каждый второй в городе - сотрудник спецслужб или военный. В столицу Соединенных Штатов постоянно прибывают все новые гвардейцы и полицейские.