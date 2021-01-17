В Шереметьево прокомментировали сообщение СМИ о потопе в одном из терминалов

Коммунальная авария стала причиной потопа в московском аэропорту Шереметьево. Потоки воды залили пол в одном из терминалов воздушной гавани и некоторые служебные помещения. На видеокадрах, которые были опубликованы в СМИ и социальных сетях можно увидеть, как сотрудники аэропорта подставляют ведра и стараются минимизировать последствия протечки.

«Сегодня в аэропорту Шереметьево в 16:48 мск в районе телетрапа №128 терминал В произошла протечка воды. Инженерно-технические службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия инцидента», - сообщили «Звезде» в пресс-службе Шереметьево.

Сообщается, что досадный инцидент никак не повлиял на работу Шереметьево. Пассажирские самолеты улетают и приземляются по расписанию, никаких сбоев в расписании не допущено.