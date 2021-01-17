СМИ назвали назначение Нуланд сигналом для Москвы и Киева

Решение избранного президента США Джо Бадена назначить Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря может означать курс на ухудшение дальнейших отношений с официальной Москвой. Такое предположение сделали обозреватели издания The National Interest.

Виктория Нуланд отработала в Госдепе США более 30 лет. Она была главным чиновником ведомства по России и странам бывшего СССР, постоянным представителем при НАТО и специальным посланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в РФ, КНР и Монголии. Знает русский язык и является активным сторонником политики предшественника Трампа Барака Обамы в отношении Кремля и Украины. По сообщениям издания, Нуланд уже рекомендовала Байдену вводить новые санкции и усиливать давление на Москву. Кроме того, издание полагает, что назначение Нуланд вызовет оживление в политических кругах Украины.

«Сообщения о предстоящем назначении Виктории Нуланд стали для Москвы четким сигналом, что шансы на значимое сближение Соединенных Штатов и России при администрации Байдена сокращаются», - говорится в публикации издания.

Помимо Виктории Нуланд, избранный президент-демократ выдвинул еще несколько кандидатур на ряд постов. Так, возглавлявшую ранее команду переговорщиков с Ираном Венди Шерман он предложил назначить первым заместителем госсекретаря, а эксперта по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового поражения Бонни Дженкинс - заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями.