Звериный оскал демократической диктатуры: почему в США начали преследовать граждан за инакомыслие

В США с политическими оппонентами стали разбираться с помощью юридической машины. Например, действующему президенту Дональду Трампу демократы фактически устроили публичную казнь. Просто украсть у него победу на выборах для них оказалось недостаточным и Трампу дважды объявили импичмент.

Но и этого Демократической партии показалось мало. Телеканалы публично прерывают речи президента США, журналисты открыто унижают в эфире, Facebook, Twitter и Youtube - блокируют и лишают права голоса. Власти Нью-Йорка разрывают бизнес-контракты Трампа. Все это делается только потому, что он посмел пойти против заскорузлого американского истеблишмента.

Сейчас Вашингтон готовится к инаугурации избранного президента Джо Байдена. В столицу введены отряды Нацгвардии, 25 тысяч военных и полицейских расположились вокруг и внутри Капитолия, все вооружены и готовы уничтожить любого, кто посмеет усомниться в итогах выборов.

Забронировать номер в гостинице в Вашингтоне сейчас невозможно. Желающим придется заплатить почти тысячу долларов за сутки, потому что почти все номера уже заняты, причем не только простыми американцами, которые хотят присутствовать на инаугурации. Во многие гостиницы расселили нацгвардейцев. Всего в день, когда Байдена приведут к присяге, столицу США будут охранять более 25 000 военных. Это в 10 раз больше всего контингента Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане. Места для них катастрофически не хватает, в самом Капитолии прямо на мраморном полу расположились сотни нацгвардейцев. Фактически, здание американского Конгресса превратилось в самые роскошные в мире казармы.

А вот сторонникам Трампа найти себе пристанище в Вашингтоне сейчас крайне трудно. Сервисы по бронированию номеров просто отказывают людям в регистрации в любых, даже самых дорогих гостиницах, если есть подозрение, что человек поддерживает Республиканскую партию.

Добраться до столицы тоже непросто. Мест в поездах и автобусах из ближайших крупных городов до Вашингтона на 20 января просто не осталось, по крайней мере такую информацию выдают сайты по поиску билетов.

Атмосфера в американской столице накалена. Город заполонили военные, вооруженные люди повсюду, Капитолий огорожен несколькими рядами высоких заборов. Кажется, что Вашингтон готовится не к празднику, а инаугурация в Америке была всегда большим и радостным событием, а к войне. Вид полицейских кордонов, патрулей нацгвардии, пустых перекрытых дорог очень угнетает. А заколоченные витрины магазинов и торговых центров и вовсе вызывают самые безрадостные ассоциации.

Обстановка в США уже давно была накаленной, но теперь, кажется, ситуация достигла пика. Первые недели 2021 года перевернули жизнь Америки. Такого в истории страны не было никогда. То, что сейчас происходит с Дональдом Трампом, иначе как расправой не назовешь. Конечно, у американского лидера всегда хватало врагов внутри своей страны, но если предыдущие четыре года они могли ограничиваться лишь бессильной ненавистью, то после штурма Капитолия Трампа фактически объявили преступником и врагом народа.

В день утверждения итогов выборов сторонники Трампа ворвались в Капитолий, свободно разгуливали по кабинетам конгрессменов, устраивали стычки с полицией. Не обошлось без жертв - пять человек погибли. Агонию одной из сторонниц Трампа, застреленной сотрудником службы охраны Конгресса, засняли на видео. Тридцатипятилетняя Эшли Бэббит 14 лет прослужила в армии США, не раз бывала в горячих точках, но погибла в самом сердце родной страны. Офицер охраны долго целился в грудь безоружной женщины и в конце концов хладнокровно выстрелил.

В истории со штурмом много непонятного. Среди нападавших видели провокаторов из числа противников Трампа, один из них - активист движения антифа Джон Салливан, участвовавший в организации протестов BLM. Есть видео, на которых заснято, как полицейские сами пропускали участников протеста в здание Капитолия. Все эти эпизоды, очевидно, нуждаются в тщательном расследовании, но для Демократической партии это будто бы вообще не имеет значения. Виновного они нашли сразу и это, конечно же, Дональд Трамп. Ему припомнили речь, в которой он призывал своих сторонников прийти к Капитолию, чтобы поддержать республиканцев.

Не устроило демократов и обращение Трампа, опубликованное во время штурма, в котором он просил протестующих разойтись по домам. Американские каналы просто прервали речь президента, едва тот упомянул о том, что на выборах были подтасовки.

Вслед за телеканалами включать и выключать речь Трампа по своему усмотрению начали и интернет-платформы. Сперва любимая соцсеть Трампа - Twitter - заблокировала президента, а потом и вовсе удалила его аккаунт. Вскоре этому примеру последовали Facebook, Youtube, Instagram и другие популярные ресурсы.

Буквально за пару дней американский президент оказался в абсолютной изоляции. Сейчас Facebook и Instagram сняли блокировки, но вернули ли Трампу доступ к его аккаунтам - неясно. Зато известно, что пользователям Facebook запретили анонсировать мероприятия вблизи Вашингтона.

«Интернетные олигархи помогли демократам и в целом элите избавиться от Трампа, но и показали свою колоссальную силу. Показали, что они совмещают безграничные финансовые ресурсы со способностью полностью контролировать информационные потоки и полностью исключить любого из информационного поля», - считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Главный редактор влиятельного издания Forbes Рэндалл Лейн пошел еще дальше. Просто отнять у трампистов доступ в интернет, по его мнению, было мало, и он решил полностью лишить их возможности работать и высказывать свое мнение. Лейн заявил, что будет считать ложью любое заявление всякой компании, которая посмеет нанять на работу бывших соратников президента, особенно - сотрудников его пресс-службы.

Продолжается и охота на тех, кто непосредственно участвовал в штурме Капитолия. Уже арестовано более ста человек. Сторонников Трампа вычисляют по видео, некоторых сдают знакомые или даже родственники.

Ориентировки на них развешены на всех автобусных остановках Вашингтона. Награда за помощь в поимке - 50 000 долларов. Среди задержанных - в основном люди, которые зарекомендовали себя, как благонадежные граждане, много ветеранов американской армии, есть даже олимпийский чемпион - пловец Клит Келлер. Еще около ста человек опознаны и находятся в розыске.

Безусловно, те, кто участвовал в беспорядках, должны быть привлечены к ответственности. Но в Америке все чаще звучит вопрос: если сторонников Трампа арестовали после одного акта неповиновения, то почему на грабежи, погромы и убийства, которые на протяжении полугода совершали участники BLM, все просто закрывали глаза? Почему убитую охраной Капитолия безоружную женщину-ветерана никто не будет хоронить в золотом гробу, как погибшего при задержании преступника Джорджа Флойда?

«В течение нескольких месяцев наши города горели, полицейские участки горели, наш бизнес разрушался, а демократы ничего не сказали. Они подбадривали погромщиков. они собирали для них пожертвования. Они позволили этому случиться в величайшей стране мира. Теперь некоторые говорят, что президент разжег пламя вражды. Но демократы позволили гореть настоящему пламени, настоящему пожару», - уверен член палаты представителей США от Флориды Мэтт Гаетц.

Такая смелая критика в Америке сейчас опасна. За речи в поддержку Трампа в США можно лишиться работы, общественной поддержки, и даже права на свободное передвижение.

Например, недавно людей выгнали из самолета за то, что они в личной беседе высказывали поддержку Трампу. При этом полицейские просто смотрели на происходящее и даже ничего не сделали

Конечно, главная цель демократов - не простые американцы. Последние четыре года противники Трампа мечтали от него избавиться. Они предпринимали неудачные попытки сделать это. И вот теперь, когда у них появилась реальная возможность, они вошли в раж. Демократическая элита мобилизовала все ресурсы, чтобы стереть Трампа в порошок. Демократам мало просто дискредитировать Трампа и лишить его голоса. Вслед за информационным остракизмом последовали и финансовые санкции.

Власти Нью-Йорка пытаются наказать Трампа долларом. Они расторгают договор с объектами развлекательной инфраструктуры The Trump Organization. А это как минимум два катка в Центральном парке в самом сердце Нью-Йорка, гольф-клуб и аттракционы, которые приносили Дональду Трампу 17 миллионов долларов в год.

Но главная часть плана Демпартии - это, конечно же, импичмент. Ни одного президента до Трампа не пытались отстранить от власти дважды. Импичмент вынесут на обсуждение Сената уже после того, как Трамп перестанет быть президентом - через час после инаугурации Байдена. Такой странный, на первый взгляд бессмысленный шаг, в случае успеха, позволит демократам навсегда закрыть Трампу путь в политику.

«Если бы импичмент в Сенате был успешным, если бы он набрал 2/3 голосов - Тогда Сенат имел бы право принять резолюцию на основе 14-й поправки, которая вообще запрещала бы Трампу участие в выборах», - объяснил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Пункт в обвинении всего один - «подстрекательство к мятежу». В нижней палате Конгресса на голосование отвели 15 минут, будто думать в столь важном вопросе вообще нечего. Десять однопартийцев президента на этот фокус поддались и обвинения против него поддержали. Давний враг Трампа - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - на слушания по импичменту пришла одетая, как на праздник. Исходом заседания она явно осталась довольна.

Сам Трамп на такую травлю реагирует болезненно. Судя по слухам, пребывает в подавленном настроении, с журналистами старается вовсе не говорить. На попытку отстранения президента республиканцы ответили симметрично - импичмент Байдену внесут на рассмотрение палаты представителей на следующий же день после инаугурации. Впрочем, надежды на его принятие нет. Это больше символический жест. Сопротивляться могущественной системе, запустившей программу по уничтожению Трампа, очень сложно. Демократические элиты будто поезд, который разогнался до предела и не может затормозить. Единожды начав мстить, они прекращать не собираются.