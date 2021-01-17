Надежный заслон: чем в России планируют победить COVID-19

Российские производители фармацевтики совершили практически невозможное. За минувший месяц они не только экстренно наладили выпуск вакцины от COVID-19, но развернули и увеличили объемы производства до такого уровня, что уже с понедельника по всей стране объявляется массовая вакцинация. Это означает, что абсолютно все кто хочет, вне зависимости от рода занятий и места проживания, могут получить надежную защиту от коронавирусной инфекции.

Вакцинация сейчас - единственный способ максимально быстро остановить пандемию. Чтобы в обществе появилась иммунная прослойка, и выработался коллективный иммунитет, нужно либо всем переболеть, либо остановить цепочку заражений с помощью прививки.

Длинные зимние выходные удалось пройти без потрясений. Но это вовсе не повод расслабляться. Ведь во время каникул люди чаще ходили в гости, общались друг с другом и в течение ближайших недель возможен всплеск заболеваемости. Удалось в праздничные дни сохранить и темпы вакцинации, но их надо увеличить. Владимир Путин на первом после новогодних праздников совещании министров призвал начать всеобщую прививочную компанию.

«Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. И я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру. Слава Богу, вакцина наша не требует при перевозке, при транспортировке каких-то необычных условий. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Это можно сделать. Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы», - призвал президент.

Для массовой вакцинации все есть - препаратов производят даже больше, чем планировалось. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в оборот должно поступить еще два миллиона доз, да и опыт массовых прививочных кампаний в стране накоплен огромный. Только от гриппа ежегодно себя защищают десятки миллионов человек. Вот и сейчас по стране уже открыты почти полторы тысячи пунктов вакцинации от COVID-19.

«Мы обращаемся к регионам страны, чтобы они и дальше наращивали количество прививочных пунктов, потому что объемы вакцины, которые будут поступать для использования населением, будут кратно расти. И мы готовы с понедельника следующей недели выполнить поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале», - заявила Голикова.

Последние исследования показали - «Спутник V» защищает и от нового «британского» штамма. Российский препарат, подчеркнул Владимир Путин - настоящий успех наших ученых.

«Российская вакцина, это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых», - отметил глава государства.

На новый этап - массовую вакцинации Россия переходит с 18 февраля. Теперь сделать прививку сможет любой желающий. Препаратом уже обеспечены самые отдаленные уголки страны. На прививки приглашают заранее - обзванивая абонентов из колл-центров при поликлиниках. Сделать прививку прямо рядом с домом, или просто выйдя во двор погулять с ребенком - пока можно только в подмосковном Домодедово. Но с понедельника выездные прививочные бригады начнут работать по всей стране. Мобильные поликлиники оснащают переносными холодильниками, ведь вакцина должна храниться при температуре минус 19 градусов.

Перед прививкой - обязательный осмотр врача, и если есть хоть малейшее подозрение на обострение какой-либо болезни - вакцинацию предлагают отложить. Валентина Порфирьевна в свои 88 лет продолжает преподавать математику в школе. Говорит, что устала бояться, когда идет на работу или едет в гости к детям. Как только появилась возможность, она сразу пришла на прививку.

«Я не хочу заболеть коронавирусом, просто не хочу лежать и задыхаться», - признается пенсионерка.

Еще один долгожитель Валентин Яковлевич в свои 90 лет спешит защититься от коронавируса. Вот с кого стоит брать пример молодым.

«Я от гриппа прививаюсь, а от этой заразы точно надо. Хочу быть здоровым надолго и еще пожить», - рассказал Валентин Лабутин.

Главврач Домодедовской горбольницы Андрей Осипов сам тяжело переболел коронавирусом семь месяцев назад. Решил не испытывать судьбу. Двадцать один день назад получил первую дозу вакцины и теперь делает второй укол. Врач уверен, что один раз увидев, как страшно может протекать болезнь, многие пришли бы вакцинироваться.

«Если бы люди увидели то, что происходит в ковидном госпитале - чувство страха, что нет кислорода, когда он поступает в реанимации за счет аппарата, если бы это видели жители - то, наверное, мы бы имели огромную очередь» - признался главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

К наплыву посетителей и массовой вакцинации в домодедовской горбольнице все готово - выделены дополнительные кабинеты, холодильники заполнены ампулами.

«Вакцины хватает. Могу сказать, что она буквально идет с колес, получаем - вакцинируем, снова получаем - желающие есть», - добавил Осипов.

Пожалуй, самое страшное в этой прививке, шутят те кто вакцинировался - что нельзя употреблять алкоголь три дня до и три после. А врачи на полном серьезе подтверждают - хотя в редких случаях возможна небольшая температура, никаких опасных побочных эффектов они еще не встречали.

Полным ходом вакцинация идет и в армии. В Ивановском гвардейском соединении ВДВ первыми сделали прививки артиллеристы-десантники из Костромы. В Санкт-Петербурге после праздников резко выросло число заболевших. И хотя в больницах достаточно свободных мест - врачи настоятельно просят петербуржцев поберечь себя и близких.

«Сейчас, на данный момент, пациентов меньше не ставится. На новогодние праздники было действительно затишье. Сейчас мы ждем, что будет дальше, какие последствия выходных, что все собирались со своими семьями, знакомыми. Ходили гулять. Мы ждем, что будет дальше», - поделилась завотделением временного инфекционного госпиталя Ленэкспо Дарья Гришина.

В столице пристально следят за тем, не будет ли скачка заболеваемости после праздников, но пока ситуация стабильная. Власти приняли решение отменить удаленное обучение и вернуть школьников за парты. Другие ограничения пока остаются в силе. С понедельника в Москве откроют 30 новых пунктов вакцинации, но рекорд по словам мэра, уже побит - на прививку записалось почти 24 тысячи москвичей, большинство - люди старшего поколения.

«Мы уже приняли решение, по которому пенсионеры, которые привились от ковида, прошли весь прививочный курс и получили соответствующий сертификат, то для них социальные карты льготного проезда в транспорте автоматически разблокируются. Чем не стимул вакцинироваться? Они смогут свободно перемещаться по городу. Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, это более сложная система для контроля. Потому что антитела сегодня есть, завтра они исчезли и так далее», - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник надеется, что дальнейшее снижение заболеваемости произойдет в феврале, а вернуться к нормальной жизни Москва сможет уже к маю. Но окончательно переломить ситуацию поможет только массовая вакцинация. Россия выходит на «зимнее плато» и пик распространения вируса пройден, считают в Роспотребнадзоре. За первые недели января в стране больше выздоровевших, чем заболевших. О том, что наступил переломный момент в борьбе с вирусом говорил на Гайдаровском форуме и премьер-министр Михаил Мишустин.

«Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю. Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», - надеется Мишустин.

Утверждать же, когда именно закончится пандемия, пока не берется никто. В лучшем случае, по словам вирусолога Виктора Зуева, коронавирус превратится в сезонное заболевание наподобие гриппа.

«Я надеюсь, что примерно к концу лета это все прекратится и коронавирус будет для нас как грипп, который два раза в году, когда ветрено, сыро, в конце осени и начале весны, он будет появляться, когда у нас снижается иммунитет», - считает врач-вирусолог Виктор Зуев.

Да, темпы распространения COVID-19 в России немного снизились, но президент напоминает, что успокаиваться еще рано.

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь. Не удается предотвратить и все негативные последствия, связанные с нею. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», - предупредил Путин.

И хотя динамика положительная - нельзя забывать про маски и социальную дистанцию. Вирусологи советуют сделать прививку и тем, кто переболел - препарат дает длительную защиту и гарантирует легкое течение заболевания в случае повторного заражения. Но ключевое оружие в борьбе с коронавирусом - только массовая вакцинация. Ведь чем больше тех кто сделал прививку - тем ближе приобретение того самого коллективного иммунитета, который станет заслоном страны от эпидемии.