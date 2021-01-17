На затонувшем в Черном море сухогрузе было двое россиян

Из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза «Арвин» двое были гражданами России. Об этом в береговой охране Турции сообщили РИА Новости. Также уточняется, что в данный момент точно известно о гибели одного человека, шестерых удалось спасти. Собеседник агентства добавил, что данные по погибшим могут не совпадать в разных источниках из-за неблагоприятных погодных условий.

«Всего на сухогрузе было 12 человек, из них двое россиян. Разные цифры по погибшим могут быть из-за того, что в районе очень плохие погодные условия. Гибель одного человека мы можем подтвердить точно, его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек», - сообщили в береговой охране республики.

Он также уточнил, что подтвержденные данные о национальности спасенных и погибшего на данный момент отсутствуют.

Сегодня стало известно о затонувшем судне на севере Турции, в районе провинции Бартын. Сухогруз следовал из Грузии в Болгарию. На его борту находилась команда из десяти украинцев и двух россиян.

Также были опубликованы кадры поисково-спасательной операции в районе крушения судна. В поисках моряков задействованы спасательные суда и катера. Кроме того, Минобороны Турции направило в район бедствия фрегат национальных ВМС.