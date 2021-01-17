Новая сокровищница: в египетском некрополе найдены более 50 древних саркофагов

Более 50 неизвестных ранее саркофагов обнаружили египетские археологи к югу от Каира. Группа под руководством профессора Захи Хавасса открыла настоящую сокровищницу в некрополе Саккара, включая древний погребальный храм королевы Наерт.

© khaled_desouki, Facebook

Найденные деревянные саркофаги относятся к периоду между 16 и 11 веками до нашей эры. Их удалось обнаружить на глубинах от 10 до 12 метров. Бесценные находки, по словам ученых, помогут больше узнать о временах Нового царства, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта. Все саркофаги были закопаны в районе пирамиды, в которой похоронен царь Тети - первый фараон шестой династии. Из-за того, что гробы находились рядом со статуями богов, ученые допустили, что они принадлежали знатным жителям древности.

© khaled_desouki, Facebook

Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных, была огромным некрополем столицы древнеегипетского государства Мемфиса. Объект находится под защитой ЮНЕСКО. Находке рады не только ученые, у которых появился колоссальный объем работы, но и власти Египта. Они рассчитывают, что это привлечет в страну новых туристов после того, как мир справится с пандемией коронавирусной инфекции.