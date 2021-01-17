Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новая сокровищница: в египетском некрополе найдены более 50 древних саркофагов

Ян Брацкий
18:35 17.01.2021
Среди уникальных находок ученых - древний погребальных храм королевы Наерт.
Новая сокровищница: в египетском некрополе найдены более 50 древних саркофагов
© Фото: khaled_desouki, Facebook
Читайте нас на:

Более 50 неизвестных ранее саркофагов обнаружили египетские археологи к югу от Каира. Группа под руководством профессора Захи Хавасса открыла настоящую сокровищницу  в некрополе Саккара, включая древний погребальный храм королевы Наерт.

© khaled_desouki, Facebook

Найденные деревянные саркофаги относятся к периоду между 16 и 11 веками до нашей эры. Их удалось обнаружить на глубинах от 10 до 12 метров. Бесценные находки, по словам ученых, помогут больше узнать о временах Нового царства, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта. Все саркофаги были закопаны в районе пирамиды, в которой похоронен царь Тети - первый фараон шестой династии. Из-за того, что гробы находились рядом со статуями богов, ученые допустили, что они принадлежали знатным жителям древности.

© khaled_desouki, Facebook

Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных, была огромным некрополем столицы древнеегипетского государства Мемфиса. Объект находится под защитой ЮНЕСКО. Находке рады не только ученые, у которых появился колоссальный объем работы, но и власти Египта. Они рассчитывают, что это привлечет в страну новых туристов после того, как мир справится с пандемией коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:08 В стране и мире
Захарова рассказала о просящих российское гражданство сторонниках Трампа
16:58 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что выход России из ДОН не является демонстрацией для будущей администрации Белого дома
16:51 В стране и мире
Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
15:44 В стране и мире
СМИ: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
10:55 В стране и мире
РФПИ опроверг сообщения об отказе в ускоренной регистрации «Спутник V» в Бразилии
Популярное
Популярное
Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса
Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.