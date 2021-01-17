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Москвичам пообещали «дно холода»

Роман Захаров
17:57 17.01.2021
По данным синоптиков, жители столичного региона на предстоящей неделе увидят и сильные морозы, и оттепель.
Москвичам пообещали «дно холода»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Москву на предстоящей неделе ожидают «температурные горки». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по словам специалиста, понедельник, 18 января, город достигнет «дна холода» - день станет самым холодным за последние 4 года. При этом уже к выходным в столицу придет оттепель.

«Завтра мы опускаемся на самое дно - самые холодные сутки за последние 4 года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно. Во вторник нас в ночь на Крещение начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, минус 19 - минус 21 в Москве, минус 18 - минус 23 по области. А днем уже местами начнет срывать небольшой снег, минус 13 - минус 15 в Москве и минус 12 - минус 17 в Подмосковье», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Тишковец добавил, что в среду ночью в городе местами выпадет небольшой снег, температура в столичном регионе будет колебаться от минус 16 до минус 20. Днем, благодаря приходу антициклона, распогодится, будет солнечно, осадков не ожидается, потеплеет до 9-11 градусов ниже нуля в Москве и до 8-13 градусов со знаком минус в Подмосковье.

«В четверг в ночь тоже антициклональная переменная облачность, без осадков, минус 16 - минус 18 город, минус 15 - минус 20 область. Днем с четверга процессы будут меняться кардинально. В четверг временами небольшой снег, и потеплеет до минус 8 - минус 10 в Москве, минус 7 - минус 12 в Подмосковье», - подчеркнул метеоролог.

В пятницу, по словам Тишковца, в Московском регионе ожидается снег, ночью минус 2 - минус 7, днем около нуля. В выходные ночью температура будет около нулевых значений, днем же столбики термометров поднимутся чуть выше нулевой отметки, выпадут осадки.

«Вот такие у нас русские температурные горки: то вверх, то вниз, то вниз, то вверх. Нет постоянства», - подметил Евгений Тишковец.

В заключение он сообщил, что сильных снегопадов, которые обрушились на столицу в минувшие четверг и субботу, пока не ожидается, однако перед потеплением, уточнил синоптик, снежный покров в городе прибавится на несколько сантиметров.

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