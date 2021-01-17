Москвичам пообещали «дно холода»

Москву на предстоящей неделе ожидают «температурные горки». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по словам специалиста, понедельник, 18 января, город достигнет «дна холода» - день станет самым холодным за последние 4 года. При этом уже к выходным в столицу придет оттепель.

«Завтра мы опускаемся на самое дно - самые холодные сутки за последние 4 года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно. Во вторник нас в ночь на Крещение начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, минус 19 - минус 21 в Москве, минус 18 - минус 23 по области. А днем уже местами начнет срывать небольшой снег, минус 13 - минус 15 в Москве и минус 12 - минус 17 в Подмосковье», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Тишковец добавил, что в среду ночью в городе местами выпадет небольшой снег, температура в столичном регионе будет колебаться от минус 16 до минус 20. Днем, благодаря приходу антициклона, распогодится, будет солнечно, осадков не ожидается, потеплеет до 9-11 градусов ниже нуля в Москве и до 8-13 градусов со знаком минус в Подмосковье.

«В четверг в ночь тоже антициклональная переменная облачность, без осадков, минус 16 - минус 18 город, минус 15 - минус 20 область. Днем с четверга процессы будут меняться кардинально. В четверг временами небольшой снег, и потеплеет до минус 8 - минус 10 в Москве, минус 7 - минус 12 в Подмосковье», - подчеркнул метеоролог.

В пятницу, по словам Тишковца, в Московском регионе ожидается снег, ночью минус 2 - минус 7, днем около нуля. В выходные ночью температура будет около нулевых значений, днем же столбики термометров поднимутся чуть выше нулевой отметки, выпадут осадки.

«Вот такие у нас русские температурные горки: то вверх, то вниз, то вниз, то вверх. Нет постоянства», - подметил Евгений Тишковец.

В заключение он сообщил, что сильных снегопадов, которые обрушились на столицу в минувшие четверг и субботу, пока не ожидается, однако перед потеплением, уточнил синоптик, снежный покров в городе прибавится на несколько сантиметров.