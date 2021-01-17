Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи выписали 153 человека после отравления в Буйнакске

Ян Брацкий
17:36 17.01.2021
Причиной массового отравления детей и взрослых в Дагестане стал возбудитель дизентерии в городском водопроводе.
Врачи выписали 153 человека после отравления в Буйнакске
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Состояние 153 человек, ранее госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске не вызывает опасений у врачей. Они выписаны из больницы. Ранее сообщалось, что число тех, кому понадобилась медицинская помощь возросло до 303 человек.

Из тех, кто обратился к врачам, 239 детей. Больные начали поступать в приемные покои местных клиник в начале недели. У всех были схожие симптомы: тошнота, рвота, головокружение и слабость.

В региональном управлении Роспотребнадзора после лабораторных исследований обнаружили в городской водопроводной воде ДНК возбудителя дизентерии. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:58 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что выход России из ДОН не является демонстрацией для будущей администрации Белого дома
16:51 В стране и мире
Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
15:44 В стране и мире
СМИ: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
10:55 В стране и мире
РФПИ опроверг сообщения об отказе в ускоренной регистрации «Спутник V» в Бразилии
08:20 В стране и мире
Аномальные холода установятся на большей части России
Популярное
Популярное
Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса
Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.