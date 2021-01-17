Врачи выписали 153 человека после отравления в Буйнакске

Состояние 153 человек, ранее госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске не вызывает опасений у врачей. Они выписаны из больницы. Ранее сообщалось, что число тех, кому понадобилась медицинская помощь возросло до 303 человек.

Из тех, кто обратился к врачам, 239 детей. Больные начали поступать в приемные покои местных клиник в начале недели. У всех были схожие симптомы: тошнота, рвота, головокружение и слабость.

В региональном управлении Роспотребнадзора после лабораторных исследований обнаружили в городской водопроводной воде ДНК возбудителя дизентерии. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.