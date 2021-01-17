В МИД РФ заявили о готовности вести нормальный диалог с США при Байдене

Россия открыта к нормальному диалогу с США при новой администрации Джо Байдена. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения (отношений с США при Байдене - прим. ред.), в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли... Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу», - сказала дипломат в эфире «Россия 1».

Джо Байден был избран президентом Соединенных Штатов по результатам выборов, прошедших в стране осенью 2020 года. Его инаугурация, как ожидается, состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что в ряде городов США в преддверии инаугурации Байдена с улиц были убраны почтовые ящики. В Почтовой службе страны объяснили, что такое решение принято из соображений безопасности.