Число погибших моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза выросло до четырех

Число погибших в результате крушения сухогруза «Арвин», принадлежащего украинской компании, возросло до четырех человек. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын, у берегов которой произошла трагедия, Синан Гюнер.

«По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших», - цитирует его слова РИА Новости.

Гюнер добавил, что из-за плохих метеоусловий в районе поисково-спасательной операции, турецкие власти вынуждены приостановить все работы.

Затонувший сухогруз направлялся из Грузии в Болгарию под флагом Палау. На его борту находилась команда из десяти украинцев и двух россиян. Возможной причиной крушения судна мог стать шторм в районе бедствия. Ранее были опубликованы кадры поисково-спасательной операции в районе крушения судна. Моряков ищут спасательные суда и катера. Кроме того, Минобороны Турции направило фрегат национальных ВМС.