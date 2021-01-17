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Названа возможная причина крушения сухогруза «Арвин» у берегов Турции

Ян Брацкий
16:08 17.01.2021
Сухогруз затонул во время рейса из Грузии в Болгарию у берегов Турции на севере страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nermin Istikbal, YouTube
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Возможной причиной крушения украинского сухогруза у берегов Турции могли стать плохие погодные условия. Трагедия произошла на севере республики, в районе провинции Бартын. Судно следовало из Грузии в Болгарию. На его борту находилась команда из десяти украинцев и двух россиян.

«По информации спасательных служб Турции, сегодня около 13 часов у берегов турецкой провинции Бартын затонул теплоход "Арвин" украинской компании. Флаг - республика Палау, экипаж - 12 человек, в том числе два гражданина России. В настоящий момент проходит поисково-спасательная операция силами наших турецких коллег. К этому моменту спасены шесть человек», - сообщил «Звезде» пресс-секретарь Росморречфлота  Алексей Кравченко.

Ранее были опубликованы кадры поисково-спасательной операции в районе крушения судна. В поисках моряков задействованы спасательные суда и катера. Кроме того, Минобороны Турции направило в район бедствия фрегат национальных ВМС.

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