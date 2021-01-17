В МИД РФ заявили, что выход России из ДОН не является демонстрацией для будущей администрации Белого дома

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) нельзя считать демонстрацией для будущей администрации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканале «Россия-1».

«Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу - это некая демонстрация для будущей администрации. Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что начать процедуру выхода из ДОН Россию подтолкнула неприемлемая ситуация с выходом из соглашения США. Также дипломат добавила, что ориентация на Штаты для западных участников Договора стала важнее соблюдения соглашения.

15 января стало известно о том, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Ранее, 22 ноября, власти США официально завершили выход из ДОН. Договор был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.