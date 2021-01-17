Затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» был снят с регистрации в РФ 24 года назад

Затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» был снят с регистрации в России еще в 1997 году. Об этом рассказали в Российском профсоюзе моряков.

«В РФ это судно снято с регистрации в 1997 году. Последний раз оно заходило в российский порт в декабре под флагом Палау, ушло из Ростова-на-Дону 19 декабря 2020 года», - приводит РИА Новости сообщение профсоюза.

В организации добавили, что сухогруз был построен в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189». Позже судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи, с 2016 года оно ходило под флагом Палау.

Ранее стало известно, что в районе турецкой провинции Бартын затонул сухогруз «Арвин», следовавший из Грузии в Болгарию. По предварительным данным, на его борту находилась команда из десяти украинцев и двух россиян. Возможной причиной крушения судна могли стать неблагоприятные погодные условия.