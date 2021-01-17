Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Художественного руководителя любимого многими поколениями киножурнала «Ералаш» не стало в минувший четверг на 72-м году жизни. Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, долго боролся с болезнью, был подключен к ИВЛ.

Церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в Доме кино. С покойным пришли проститься многие известные в России актеры, телеведущие, коллеги, друзья и, конечно, коллектив «Ералаша». В последний путь Грачевского проводили аплодисментами.

Борис Грачевский - режиссер и сценарист. Он снял такие фильмы как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», а также создал несколько документальных фильмов. Главное, как считают многие, детище Грачевского - киножурнал «Ералаш», он был основан в 1974 году.