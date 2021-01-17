Спасатели пытаются вызволить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза

Спасатели пытаются вызволить со скал двух членов экипажа сухогруза «Арвин», затонувшего возле берегов Турции в Черном море. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. На данный момент сообщается о четырех погибших.

Сегодня стало известно о затонувшем судне на севере республики, в районе провинции Бартын. Сухогруз следовал из Грузии в Болгарию. По предварительным данным, на его борту находилась команда из десяти украинцев и двух россиян. Возможной причиной крушения сухогруза у берегов Турции могли стать неблагоприятные погодные условия.

Ранее были опубликованы кадры поисково-спасательной операции в районе крушения судна. Моряков ищут спасательные суда и катера. Кроме того, Минобороны Турции направило фрегат национальных ВМС.