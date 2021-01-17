В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

Свыше 40 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах в воскресенье, 17 января. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 15.53 по московскому времени, во «Внуково» девять рейсов задержаны, четыре отменены, в «Домодедово» задержаны 19 рейсов, один отменен, в Шереметьево - 9 рейсов задержаны, два отменены.

Ранее сообщалось, что обрушившийся на Москву снегопад принес в город пятую часть месячной нормы осадков. Также синоптики предупредили об аномально холодной погоде в столичном регионе в воскресенье, 17 января.