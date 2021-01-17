СМИ: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия

ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на источники внутри ведомства.

По информации издания, бюро пытается выяснить, финансировались ли митингующие организациями или отдельными гражданами из других стран.

Согласно материалу, ФБР сейчас занимается проверкой некоего платежа на 500 тысяч долларов, поступившего в биткоинах от гражданина Франции «ключевым фигурам» ультраправого движения накануне протестной акции. При этом отмечается, что сразу после перевода средстве мужчина покончил с собой.

Штурм Капитолия произошел 6 января, в день утверждения итогов выборов в США. Беспорядки в здании Конгресса устроили сторонники действующего президента Дональда Трампа. Позднее демократы обвинили главу государства в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей на этой неделе объявила Трампу импичмент. Чтобы отстранить президента США до окончания срока, импичмент должен утвердить Сенат.