В условиях штормового ветра: кадры поисково-спасательной операции у берегов Турции

Опубликовано видео с места проведения поисково-спасательных работ в Черном море на севере Турции, где затонул российский сухогруз «Арвин». Кадры сняты с берега, на них видны корабли спасателей, курсирующий по волнам катер и фрегат ВМС Турции на горизонте. Ранее стало известно, что Минобороны республики приняло решение подключить его к спецоперации по поиску и спасению моряков.

Погода в месте проведения ПСО постоянно ухудшается, дует порывистый ветер, на поверхности моря сильное волнение. По уточненным данным, на борту судна находилась команда из 12 человек, двое из которых - россияне. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Турецкими спасателями, которые с первых минут оказывают помощь на месте крушения, спасены пятеро человек. Известно о двух погибших. О состоянии спасенных ничего не сообщается. Спасательная операция продолжается.