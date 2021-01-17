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В условиях штормового ветра: кадры поисково-спасательной операции у берегов Турции

Ян Брацкий
15:42 17.01.2021
В поисках моряков с затонувшего российского сухогруза задействованы спасательные суда, катера и фрегат ВМС Турции.
© Видео: Nermin Istikbal, YouTube © Фото: Nermin Istikbal, YouTube
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Опубликовано видео с места проведения поисково-спасательных работ в Черном море на севере Турции, где затонул российский сухогруз «Арвин». Кадры сняты с берега, на них видны корабли спасателей, курсирующий по волнам катер и фрегат ВМС Турции на горизонте. Ранее стало известно, что Минобороны республики приняло решение подключить его к спецоперации по поиску и спасению моряков.

Погода в месте проведения ПСО постоянно ухудшается, дует порывистый ветер, на поверхности моря сильное волнение. По уточненным данным, на борту судна находилась команда из 12 человек, двое из которых - россияне. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Турецкими спасателями, которые с первых минут оказывают помощь на месте крушения, спасены пятеро человек. Известно о двух погибших. О состоянии спасенных ничего не сообщается. Спасательная операция продолжается.

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