Актриса Алена Хмельницкая госпитализирована с COVID-19

Российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая была госпитализирована с коронавирусом. До этого она проходила лечение от COVID-19 в домашних условиях. По словам артистки, она решила лечь в больницу на несколько дней, чтобы ускорить процесс выздоровления и быть под постоянным наблюдением специалистов.

«Дорогие друзья! Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением. Я на связи….Берегите себя!», - обратилась она к подписчикам в Instagram.

Ранее Хмельницкая сообщила, что она была инфицирована коронавирусом и проходит лечение дома. Актриса жаловалась на бессонницу и слабость.