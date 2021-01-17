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Актриса Алена Хмельницкая госпитализирована с COVID-19

Анна Назайкина
15:24 17.01.2021
Артистка решила лечь в больницу на несколько дней, чтобы ускорить процесс выздоровления.
Актриса Алена Хмельницкая госпитализирована с COVID-19
© Фото: Валерий Лукьянов, kino-teatr
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Российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая была госпитализирована с коронавирусом. До этого она проходила лечение от COVID-19 в домашних условиях. По словам артистки, она решила лечь в больницу на несколько дней, чтобы ускорить процесс выздоровления и быть под постоянным наблюдением специалистов.

«Дорогие друзья! Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением. Я на связи….Берегите себя!», - обратилась она к подписчикам в Instagram.

Ранее Хмельницкая сообщила, что она была инфицирована коронавирусом и проходит лечение дома. Актриса жаловалась на бессонницу и слабость.

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