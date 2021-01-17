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Минобороны Турции направило фрегат в район ЧП с российским сухогрузом

Ян Брацкий
15:12 17.01.2021
Экипаж военного корабля окажет содействие и помощь спасателям, работающим на месте крушения сухогруза.
Минобороны Турции направило фрегат в район ЧП с российским сухогрузом
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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Минобороны Турции направило фрегат в район проведения спецоперации по поиску и спасению российских моряков с борта затонувшего в Черном море сухогруза.

«Фрегат из командования ВМС был направлен в район Инкуму провинции Бартын в Черном море, где затонул российский сухогруз, для поддержки поисково-спасательных работ», - приводит ТАСС заявление оборонного ведомства республики.

Российский сухогруз «Арвин» затонул у берегов Турции сегодня. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Несмотря на шторм, спасатели выдвинулись к месту бедствия. Поисковая операция продолжается. К этой минуте известно о двух погибших членах экипажа. Всего на борту сухогруза находились 13 человек, их которых пока удалось спасти пятерых.

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