Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса

Невролог высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова рассказала, что некоторые неврологические осложнения могут возникнуть у переболевших коронавирусом, передает «360».

По словам специалиста, на данный момент последствия недостаточно изучены. Они могут появиться в острый период инфицирования и даже после выздоровления.

«Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга», - заявила невролог.

После коронавируса человек может столкнуться с проблемами центральной нервной системы. В ряде случаев ухудшается сон, поражаются мышцы. Более того, инсульт может случиться через несколько недель после заражения или оказаться одним из симптомов болезни.

При этом пациенты с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом подвержены развитию деменции. После перенесенной болезни у человека также порой возникают хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами.

Пожилые пациенты из-за коронавируса сильнее чувствуют болезнь Альцгеймера или Паркинсона. При коронавирусной инфекции довольно часто страдает периферическая нервная система. В группу риска попадают и молодые люди, у которых внезапно немели кисти рук и стопы ног.