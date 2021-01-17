Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса

Виктория Ивашечкина
14:07 17.01.2021
По словам специалиста, после выздоровления человек может столкнуться с проблемами центральной нервной системы.
Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Невролог высшей категории Неонила Фомина-Чертоусова рассказала, что некоторые неврологические осложнения могут возникнуть у переболевших коронавирусом, передает «360».

По словам специалиста, на данный момент последствия недостаточно изучены. Они могут появиться в острый период инфицирования и даже после выздоровления.

«Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга», - заявила невролог.

После коронавируса человек может столкнуться с проблемами центральной нервной системы. В ряде случаев ухудшается сон, поражаются мышцы. Более того, инсульт может случиться через несколько недель после заражения или оказаться одним из симптомов болезни.

При этом пациенты с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом подвержены развитию деменции. После перенесенной болезни у человека также порой возникают хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами.

Пожилые пациенты из-за коронавируса сильнее чувствуют болезнь Альцгеймера или Паркинсона. При коронавирусной инфекции довольно часто страдает периферическая нервная система. В группу риска попадают и молодые люди, у которых внезапно немели кисти рук и стопы ног.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:36 В стране и мире
Двое членов экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза погибли
11:37 В стране и мире
Видео
В Москве проходит прощание с Борисом Грачевским
10:55 В стране и мире
РФПИ опроверг сообщения об отказе в ускоренной регистрации «Спутник V» в Бразилии
08:20 В стране и мире
Аномальные холода установятся на большей части России
07:45 В стране и мире
Минцифры проведет в России эксперимент с водительским правами
Популярное
Популярное
Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса
Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.