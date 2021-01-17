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Стала известна судьба экипажа затонувшего у побережья Турции российского сухогруза

Анна Касаткина
14:06 17.01.2021
По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет.
Стала известна судьба экипажа затонувшего у побережья Турции российского сухогруза
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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При крушении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительной информации, никто не погиб. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ.

«Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», – сказала агентству пресс-секретарь посольства Ирина Касимова.

О том, что в районе Инкуму затонуло российское сухогрузное судно, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. Местные власти проводят поисково-спасательную операцию, которая затруднена плохими погодными условиями. На борту судна находилось 15 членов экипажа, они воспользовались спасательными шлюпками, сообщило агентство Anadolu. Трое человек уже спасены.

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