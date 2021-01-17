Спасенные с российского сухогруза моряки рассказали о гибели своих товарищей. По их словам, в результате ЧП на борту судна погибли два человека. Сейчас эту информацию проверяют эксперты турецкого агентства по управлению бедствиями и чрезвычайным ситуациями.

На данный момент спасены пятеро моряков, сообщает «Интерфакс». Российский сухогруз «Арвин» затонул у берегов Турции сегодня. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Несмотря на шторм, спасатели выдвинулись к месту бедствия. Поисковая операция продолжается.