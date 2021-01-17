«Человек, который был всегда»: Никас Сафронов о Борисе Грачевском

Борис Грачевский до своих последних дней относился ко всему с позитивом и никогда не жаловался. Об этом на прощании с режиссером рассказал художник Никас Сафронов.

«Всегда с юмором, всегда с позитивом таким. Он же и болел онкологией, и пережил, и никому не жаловался. Он понимал, что жаловаться – самое худшее, что есть. Поэтому всегда превращал это все в юмор, но, наверное, как все, переживал. Присылал фотографии, где он в маске, улыбается, просил маски с моими картинами, я ему хотел отправить. Никто не ожидал, что с ним так случится», – сказал он.

По словам Сафронова, сегодня происходит прощание с историей и пластом целой эпохи.

«Это человек, который был всегда. Я помню даже, наверное, я был маленький, когда он был», – отметил художник.

Сафронов добавил, что Грачевский был хорошим другим, он также поддерживал связь со многими актерами из раннего «Ералаша», которые уже давно нигде не снимаются.

«Всегда улыбчивый, всегда яркий. Всегда при встрече – анекдоты, новые, свежие. Ему нельзя было рассказывать старых, потому что он все знал», – поделился воспоминаниями художник.

Художественный руководитель юмористического киножурнала «Ералаш» ушел из жизни на 72-м году жизни вечером 14 января. В конце декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, находился в реанимации. Прощание с режиссером проходит в московском доме кино 17 января.