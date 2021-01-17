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Двое членов экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза погибли

Роман Захаров
14:36 17.01.2021
Как пишут СМИ, со ссылкой на местные власти, пятерых членов экипажа удалось спасти.
Двое членов экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза погибли
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Два члена экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза «Арвин» погибли. Об этом пишет агентство Anadolu, ссылаясь на заявление губернатора провинции Бартын Синана Гюнера. 

Пятерых находившихся на борту человек, по словам чиновника, экстренным службам удалось спасти. 

«На борту находились 13 человек экипажа, все являются гражданами РФ. К настоящему моменту спасены пять членов экипажа. Двое погибли, их тела подняты на борт спасательного катера. Поиск шестерых продолжается», - приводит агентство заявление Гюнера.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын). Причины случившегося в настоящий момент неизвестны. Ранее местные власти сообщали, что спасательную операцию осложняют плохие погодные условия. 

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