Администрация Байдена обсуждает возобновление ядерной сделки с Ираном

Администрация избранного президента США Джо Байдена ведет переговоры с Ираном на предмет возобновления ядерной сделки. Об этом сообщил 12 канал израильского телевидения.

По данным СМИ, контакты по данному вопросу начались за несколько дней до инаугурации Байдена, которая намечена на 20 января. Также телеканал сообщил, что Израиль намерен внести дополнительные условия в соглашение.

«Израиль попытается добиться улучшения ядерной сделки, которая включает ограничения на поддержку террористической деятельности и иранскую программу баллистических ракет», - отметили журналисты.

Напомним, что договор был подписан в 2015 году. Он предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу. В 2018 году США покинули соглашение.