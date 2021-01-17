Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Администрация Байдена обсуждает возобновление ядерной сделки с Ираном

Иван Линдеманн
01:04 17.01.2021
Израиль намерен внести дополнительные условия в соглашение.
Администрация Байдена обсуждает возобновление ядерной сделки с Ираном
© Фото: flickr
Читайте нас на:

Администрация избранного президента США Джо Байдена ведет переговоры с Ираном на предмет возобновления ядерной сделки. Об этом сообщил 12 канал израильского телевидения.

По данным СМИ, контакты по данному вопросу начались за несколько дней до инаугурации Байдена, которая намечена на 20 января. Также телеканал сообщил, что Израиль намерен внести дополнительные условия в соглашение.

«Израиль попытается добиться улучшения ядерной сделки, которая включает ограничения на поддержку террористической деятельности и иранскую программу баллистических ракет», - отметили журналисты.

Напомним, что договор был подписан в 2015 году. Он предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу. В 2018 году США покинули соглашение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:06 В стране и мире
Полицейские задержали двух человек в аэропорту Франкфурта
16:33 В стране и мире
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
15:46 Спорт
Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры
13:46 В стране и мире
Певица Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским
10:18 В стране и мире
В МИД России объяснили причины выхода из Договора по открытому небу
Популярное
Популярное
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Видео
Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.