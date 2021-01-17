В ГУМе заработал выездной пункт вакцинации от коронавируса

В воскресенье, 17 января, в московском ГУМе заработает выездной пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Прививку в выездных пунктах будут делать бесплатно. В этих точках бригады будут работать по одной неделе с перерывом в три недели. Это сделано для того, чтобы жители столицы могли получить второй компонент вакцины там же, где и первый.

Процедура проходит в рамках живой очереди с 10.00 до 21.00 и занимает около 40 минут. Записаться на введение второго компонента следует в день первой прививки.

Кроме того, получить вакцину можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или в частных клиниках. Напомним, что в Москве прививочная кампания стартовала 5 декабря. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется.